Взрыв дрона в Болгарии произошел 8 августа вблизи международного газопровода недалеко от границы с Румынией. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Об этом сообщает АР.

Что известно о взрыве дрона в Болгарии

Отмечается, что беспилотник вошёл в воздушное пространство Болгарии и упал на подсолнечное поле в районе Генерал-Тошево. Взрыв произошёл примерно в 100 метрах от румынско-болгарской границы.

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По словам болгарского премьер-министра Румена Радева, дрон взорвался недалеко от газовой инфраструктуры. Он находился примерно в 200 метрах от румынской компрессорной станции и в 1 км от болгарской компрессорной станции Трансбалканского газопровода.

Место взрыва оцеплено. По предварительным данным, жертв нет, здания и газовая инфраструктура не повреждены.

Радев отметил, что беспилотник во время полета не удалось обнаружить или идентифицировать ни в румынском, ни в болгарском воздушном пространстве.

Сначала болгарские власти не могли установить происхождение беспилотника, однако после анализа обломков Министерство обороны страны заявило, что дрон, скорее всего, был типа Maya.

Что говорят в Министерстве обороны Болгарии

По данным болгарского ведомства, такие дроны-приманки широко используются Силами обороны Украины.

– На данный момент нет оснований полагать, что инцидент был преднамеренным, – заявило болгарское Министерство обороны, которое цитирует местное издание The Sofia Globe.

Болгарский министр обороны Димитар Стоянов также заявил, что, судя по силе взрыва и количеству дыма, беспилотник мог перевозить значительное количество взрывчатого вещества.

По его словам, небольшие дроны сложно обнаружить, особенно если они летят на низкой высоте.

После инцидента Болгария решила усилить наблюдение за воздушным пространством вблизи границы с Румынией.

По словам Радева, средства обнаружения и противодействия беспилотникам пограничной полиции передислоцируют из района границы с Турцией.

Болгарские власти также планируют вынести вопрос об инциденте на заседание Североатлантического совета на следующей неделе.

Радев сообщил, что Болгария, Румыния и Польша должны проинформировать союзников о последних случаях, связанных с беспилотниками и ракетами на территории стран НАТО.

Что говорят в Украине

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Киев поддерживает контакт с болгарской стороной для установления всех обстоятельств инцидента.

— Можем точно сказать, что Силы обороны Украины намеренно не направляли никаких средств в сторону Болгарии, — цитирует Тихого Интерфакс-Украина.

Тихий подчеркнул, что Украина готова к взаимодействию с Болгарией для выяснения технических деталей.

В то же время представитель МИД заявил, что первопричиной подобных инцидентов является война России против Украины, которая создает угрозы не только для украинцев, но и для других стран региона.

Напомним, американская разведка считает, что Россия может попытаться проверить готовность НАТО еще до завершения войны против Украины.

По оценке США, потенциальные провокации могут произойти в период с осени 2026 года по 2029 год, а наиболее уязвимыми направлениями считаются страны Балтии и Польша.

Ранее сообщалось, что британская разведка предупреждает о возможной прямой провокации Путина против Великобритании и союзников НАТО в ближайшие месяцы.

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