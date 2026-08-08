ЕС направил Украине еще €30 млн на энергетику: сколько уже внесли в Фонд поддержки
- ЕС направил дополнительные €30 млн в Фонд поддержки энергетики Украины.
- Средства будут использованы для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры и закупки необходимого оборудования.
Европейский Союз направил дополнительные €30 млн в Фонд поддержки энергетики Украины. Общий вклад ЕС в Фонд теперь составляет €279 млн.
Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины, министр энергетики Денис Шмыгаль, сообщает Министерство энергетики Украины.
На что пойдут средства ЕС
По словам Дениса Шмыгаля, деньги Фонда будут использованы для восстановления украинской энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак.
В частности, финансирование направляется на закупку крайне необходимого оборудования для энергетических компаний.
– Средства, поступающие через этот финансовый инструмент, помогают нам восстанавливать поврежденную в результате российских атак энергетическую инфраструктуру, закупать крайне необходимое оборудование для наших энергетических компаний и обеспечивать надежное энергоснабжение, прежде всего для критически важной инфраструктуры, – подчеркнул Шмыгаль.
Министр энергетики также поблагодарил Европейскую комиссию и Европейский Союз за поддержку украинской энергетики.
ЕС остается одним из ключевых партнеров Украины в энергетической сфере, в частности в восстановлении системы после российских атак.
Напомним, Денис Шмыгаль подсчитал, что Украине в рамках подготовки к новому отопительному сезону требуется не менее €5,4 млрд.
Ранее стало известно, что Украина пережила рекордную августовскую жару без отключений света.