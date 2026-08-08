Европейский Союз направил дополнительные €30 млн в Фонд поддержки энергетики Украины. Общий вклад ЕС в Фонд теперь составляет €279 млн.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины, министр энергетики Денис Шмыгаль, сообщает Министерство энергетики Украины.

На что пойдут средства ЕС

По словам Дениса Шмыгаля, деньги Фонда будут использованы для восстановления украинской энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак.

Сейчас смотрят

В частности, финансирование направляется на закупку крайне необходимого оборудования для энергетических компаний.

– Средства, поступающие через этот финансовый инструмент, помогают нам восстанавливать поврежденную в результате российских атак энергетическую инфраструктуру, закупать крайне необходимое оборудование для наших энергетических компаний и обеспечивать надежное энергоснабжение, прежде всего для критически важной инфраструктуры, – подчеркнул Шмыгаль.

Министр энергетики также поблагодарил Европейскую комиссию и Европейский Союз за поддержку украинской энергетики.

ЕС остается одним из ключевых партнеров Украины в энергетической сфере, в частности в восстановлении системы после российских атак.

Напомним, Денис Шмыгаль подсчитал, что Украине в рамках подготовки к новому отопительному сезону требуется не менее €5,4 млрд.

Ранее стало известно, что Украина пережила рекордную августовскую жару без отключений света.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.