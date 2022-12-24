На границе Украины и Польши временно не пропускают грузовики и автобусы — что произошло
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На украинско-польской границе временно остановлено оформление водителей грузовых автомобилей и автобусов из-за больших очередей, возникших из-за сбоев в работе системы Шлях.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины на своих официальных онлайн-ресурсах.
— К сожалению, из-за сбоев в работе информационной системы Шлях увеличились очереди на границе со всеми соседними странами. Оформление водителей грузовиков и автобусов на границе временно не осуществляется, — говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе подчеркнули, что специалисты Укртрансбезопасности уже работают над решением этой проблемы.
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