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На границе Украины и Польши временно не пропускают грузовики и автобусы — что произошло

Юля Захарченко, редактор ленты
На границе Украины и Польши временно не пропускают грузовики и автобусы — что произошло
Фото: Depositphotos

На украинско-польской границе временно остановлено оформление водителей грузовых автомобилей и автобусов из-за больших очередей, возникших из-за сбоев в работе системы Шлях.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины на своих официальных онлайн-ресурсах.

— К сожалению, из-за сбоев в работе информационной системы Шлях увеличились очереди на границе со всеми соседними странами. Оформление водителей грузовиков и автобусов на границе временно не осуществляется, — говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что специалисты Укртрансбезопасности уже работают над решением этой проблемы.

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Источник: Госпогранслужба
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