Во вторник, 9 июня, ограничения потребления электроэнергии в Украине не планируются.

Об этом сообщает Укренерго.

Графики отключения света 9 июня – прогноз Укренерго

— Завтра, во вторник, применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.

В компании призывают экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы — с 18:00 до 22:00, энергоемкие процессы перенести на дневное время — с 10:00 до 16:00.

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Напомним, по состоянию на утро 8 июня из-за российских атак были обесточены потребители в семи областях.

Как сообщили в Укренерго, речь идет о Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Из-за непогоды остались без электроснабжения 26 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях.

Потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 понедельника соответствовало уровню предыдущего рабочего дня — пятницы, 5 июня.

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