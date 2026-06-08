ВСУ призывают к бдительности: Россия распространяет фейки об ударе по ЦХОЯТ
- Российские пропагандисты начали распространять фейки после того, как 7 июня войска РФ атаковали беспилотником здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне.
- В 12 армейском корпусе ВСУ отметили, что в результате удара радиационный фон остался в пределах нормы, а СБУ уже расследует этот инцидент как военное преступление.
Пророссийские пропагандисты начали распространять фейки об ударе по зданию приема контейнеров Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, произошедшего 7 июня.
Об этом сообщает 12 армейский корпус Вооруженных сил Украины.
Фейки РФ об ударе по ЦХОЯТ в Чернобыльской зоне отчуждения
– Призываем критически относиться к распространяемой информации и доверять только официальным источникам, – говорится в сообщении.
Там напомнили, что 7 июня Россия нанесла удар беспилотником по ядерному объекту – зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.
В результате этого здание частично повреждено, вспыхнул пожар на площади около 40 кв. м. В течение часа огонь ликвидировал личный состав пожарно-спасательного отряда мобильной оперативной группы.
Отмечается, что обошлось без пострадавших, а радиационный фон оставался в пределах нормы.
В 12 армейском корпусе утверждают, что удар нанесли Вооруженные силы России беспилотникам типа Герань-2. Фрагменты дрона обнаружили на месте российской атаки.
– Это свидетельствует о том, что Россия в очередной раз сознательно и целенаправленно прибегает к актам ядерного терроризма. Эти действия создают прямой риск для объектов ядерной энергетики не только Украины, но и Европы, – говорится в заявлении.
Служба безопасности Украины квалифицирует атаку на ЦХОЯТ как военное преступление. Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
В 12 армейском корпусе отмечают, что ответственность за все угрозы ядерной и радиационной безопасности лежит исключительно на России, поэтому международное сообщество должно усилить давление, чтобы предотвратить ядерную катастрофу в центре Европы.
Фото: Энергоатом