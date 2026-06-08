Пророссийские пропагандисты начали распространять фейки об ударе по зданию приема контейнеров Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, произошедшего 7 июня.

Об этом сообщает 12 армейский корпус Вооруженных сил Украины.

Фейки РФ об ударе по ЦХОЯТ в Чернобыльской зоне отчуждения

– Призываем критически относиться к распространяемой информации и доверять только официальным источникам, – говорится в сообщении.

Там напомнили, что 7 июня Россия нанесла удар беспилотником по ядерному объекту – зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

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В результате этого здание частично повреждено, вспыхнул пожар на площади около 40 кв. м. В течение часа огонь ликвидировал личный состав пожарно-спасательного отряда мобильной оперативной группы.

Отмечается, что обошлось без пострадавших, а радиационный фон оставался в пределах нормы.

В 12 армейском корпусе утверждают, что удар нанесли Вооруженные силы России беспилотникам типа Герань-2. Фрагменты дрона обнаружили на месте российской атаки.

– Это свидетельствует о том, что Россия в очередной раз сознательно и целенаправленно прибегает к актам ядерного терроризма. Эти действия создают прямой риск для объектов ядерной энергетики не только Украины, но и Европы, – говорится в заявлении.

Служба безопасности Украины квалифицирует атаку на ЦХОЯТ как военное преступление. Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

В 12 армейском корпусе отмечают, что ответственность за все угрозы ядерной и радиационной безопасности лежит исключительно на России, поэтому международное сообщество должно усилить давление, чтобы предотвратить ядерную катастрофу в центре Европы.

Фото: Энергоатом

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