В Белгородской области РФ взорвался склад боеприпасов: продолжается детонация
- В селе Беловское Белгородской области РФ прогремел мощный взрыв на складе боеприпасов с последующей вторичной детонацией.
- Зафиксированы существенные повреждения административного здания и более 20 жилых домов.
В Белгородской области на территории России прогремел мощный взрыв днем в понедельник, 8 июня. В селе Беловское, вероятно, взрыв произошел на складе боеприпасов, после чего были слышны звуки вторичной детонации.
Об этом сообщает Оперштаб Белгородской области и Telegram-канал Astra.
Взрыв в Белгородской области РФ: какие последствия
Отмечается, видео и фотографии, на которых видны облака взрыва, появились в местных чатах и пабликах.
Вскоре стало известно, что взрыв произошел на складе боеприпасов. На месте до сих пор слышны звуки вторичной детонации.
В Оперштабе Белгородской области сообщили, что в селе Беловское пострадали пять человек. Женщин с предварительным диагнозом акубаротравмы для обследования бригады скорой помощи доставили в местную больницу.
В результате детонации в административном здании, трех многоквартирных и более 20 частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы.
Информация о последствиях взрыва в Белгородской области на территории России еще уточняется. Оперативная служба работает на месте.