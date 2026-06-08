В Белгородской области на территории России прогремел мощный взрыв днем ​​в понедельник, 8 июня. В селе Беловское, вероятно, взрыв произошел на складе боеприпасов, после чего были слышны звуки вторичной детонации.

Об этом сообщает Оперштаб Белгородской области и Telegram-канал Astra.

Взрыв в Белгородской области РФ: какие последствия

Отмечается, видео и фотографии, на которых видны облака взрыва, появились в местных чатах и ​​пабликах.

Сейчас смотрят

Вскоре стало известно, что взрыв произошел на складе боеприпасов. На месте до сих пор слышны звуки вторичной детонации.

В Оперштабе Белгородской области сообщили, что в селе Беловское пострадали пять человек. Женщин с предварительным диагнозом акубаротравмы для обследования бригады скорой помощи доставили в местную больницу.

В результате детонации в административном здании, трех многоквартирных и более 20 частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы.

Информация о последствиях взрыва в Белгородской области на территории России еще уточняется. Оперативная служба работает на месте.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.