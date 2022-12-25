Помогайте друг другу, украинцы несокрушимы: обращение Зеленского
Украинцы должны отдавать себе отчет в том, что наш враг Российской Федерации попытается сделать это время для нас темным и сложным.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 25 декабря.
– Осталось несколько дней этого года. Нужно осознавать, что наш враг попытается сделать это время для нас темным и сложным. Россия проиграла все, что могла в этом году. Но пытается компенсировать свои проигрыши злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране, по нашей энергетике. Я знаю, что тьма не будет мешать нам приводить оккупантов к новым их поражениям, — отмечает глава государства.
Президент считает, что украинцы должны быть готовы к любым сценариям, также стоит прислушаться к воздушным тревогам.
— Еще раз поищите и запомните, где расположен ближайший пункт несокрушимости. Расскажите родителям, как найти пункт несокрушимости, если это понадобится. По всей стране открыто уже более 5,5 тыс. пунктов. Позаботьтесь, пожалуйста, и о себе. И будьте готовы помогать другим. Когда украинцы вместе, когда украинцы благодарны друг другу, нас не одолеть. Пусть всегда так и будет! И так и будет, я уверен, — подчеркивает президент.