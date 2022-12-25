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Факты / Україна / Общество

В Херсонской области воины ВСУ накрыли штаб россиян, где проводили совещание офицеры ВС РФ

Юля Захарченко, редактор ленты
Українські військові та Caesar
Фото: Getty Images

В районе Забарино Херсонской области нанесли удары по штабу российских захватчиков, где продолжалось совещание офицеров южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщает в сводке Генеральный штаб ВСУ. По данным Генштаба, в результате ударов 70 военнослужащих РФ получили ранения, а количество погибших солдат РФ уточняется.

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В Генштабе отмечают, что подтверждено поражение живой силы и техники захватчиков в предыдущие дни. В Донецкой области уничтожены четыре самоходных артиллерийских установки 2С7 Пион.

Также Авиация Вооруженных сил Украины в течение суток нанесла два удара по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по пяти пунктам управления и районам сосредоточения живой силы врага.

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Источник: Генштаб ВСУ
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