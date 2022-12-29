Мэрия Варшавы призвала не запускать салюты на праздники из-за войны в Украине
Мэрия Варшавы и депутаты городских властей призывают граждан воздержаться от запуска салютов и петард в новогоднюю ночь.
В этом году в стране не планируют устраивать предновогодние забавы, или как называют этот праздник в Польше — Сильвестра.
Свое обращение они обосновывают финансовыми суждениями и войной в Украине.
– В Украине, за нашей восточной границей, идет жестокая, кровавая, зверская война, в которой ежедневно погибают военные и мирное население. Поэтому это не та атмосфера, которая побуждала бы к организации таких особых, радостных мероприятий, — подчеркнула пресс-секретарь столичной мэрии Моника Беут.
Она призвала не устраивать фейерверков и не стрелять петардами, потому что это может вызвать плохие ассоциации у гостей из Украины, которых в Варшаве около 100 тыс. Моника Беут добавила, что это касается, в частности, детей.
Напомним, что в Украине запрещено использовать пиротехнические изделия во время военного положения.
Граждан, которые будут игнорировать ограничения, будут привлекать как к административной, так и к уголовной ответственности.
Источник: Polskieradio