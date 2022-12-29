Декабрь, 28 в 23:49

Мэрия Варшавы и депутаты городских властей призывают граждан воздержаться от запуска салютов и петард в новогоднюю ночь.

В этом году в стране не планируют устраивать предновогодние забавы, или как называют этот праздник в Польше — Сильвестра.

Свое обращение они обосновывают финансовыми суждениями и войной в Украине.

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– В Украине, за нашей восточной границей, идет жестокая, кровавая, зверская война, в которой ежедневно погибают военные и мирное население. Поэтому это не та атмосфера, которая побуждала бы к организации таких особых, радостных мероприятий, — подчеркнула пресс-секретарь столичной мэрии Моника Беут.

Она призвала не устраивать фейерверков и не стрелять петардами, потому что это может вызвать плохие ассоциации у гостей из Украины, которых в Варшаве около 100 тыс. Моника Беут добавила, что это касается, в частности, детей.

Напомним, что в Украине запрещено использовать пиротехнические изделия во время военного положения.

Граждан, которые будут игнорировать ограничения, будут привлекать как к административной, так и к уголовной ответственности.

Источник: Polskieradio