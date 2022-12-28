Влияние на будущее Путина: в РФ обостряется конфликт в силовом блоке

В Российской Федерации начинает обостряться конфликт, который существовал в силовом блоке страны-агрессора. Привлечение министром обороны РФ Сергеем Шойгу частных военных формирований свидетельствует о попытках достичь баланса сил перед неизбежным концом.

Об этом заявил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире информационного телемарафона Единые новости.

— По данным Главного управления разведки, конфликт, который существовал в силовом блоке Российской Федерации, обостряется. Использование Шойгу своих частных военных формирований свидетельствует о попытках каким-то образом достичь баланса сил или сделать более мощный шаг со стороны окружения Шойгу.

Это свидетельство того, что чувствуя неизбежный конец российской современной империи, они сейчас борются за влияние на будущее устройство России, пытаются закрепиться как можно более мощными силовыми средствами.