МИД Беларуси вызвал посла Украины, которому заявили “решительный протест”

Декабрь, 29 в 17:59

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало украинского посла Игоря Кизима после инцидента с падением ракеты на территории Беларуси.

По словам белорусской стороны, это якобы была “украинская ракета” С-300.

— В МИД был вызван посол Украины Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест, — говорится в сообщении.

В белорусском ведомстве написали, что в направлении территории Беларуси был “зафиксирован пуск с территории Украины зенитной управляемой ракеты С-300”.

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Белорусская сторона утверждает, что ракету сбила их система ПВО. А также что обломки ракеты были обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе села Горбаха Ивановского района Брестской области.

Кроме этого, МИД Беларуси заявил, что они требуют немедленного проведения расследования обстоятельств запуска ракеты и наказания виновных.

Утром 29 декабря Россия совершила очередную массированную ракетную атаку на Украину. Украинские силы ПВО сбили 54 ракеты из 69 выпущенных.

Источник: МИД Беларуси