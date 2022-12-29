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Факты / Происшествия

У Лукашенко заявили о якобы падении “украинской ракеты” на территории Беларуси

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
У Лукашенко заявили о якобы падении “украинской ракеты” на территории Беларуси

На территории Беларуси якобы упала “украинская ракета”, о чем сообщило белорусское новостное агентство БелТА.

В пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко заявили, что его “немедленно” об этом проинформировали.

Информация о якобы падении ракеты появилась сегодня, 29 декабря, также в запретной российской социальной сети VK.

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В пабликах писали, что якобы ракета была “сбита системой ПВО” недалеко от села Горбаха в Брестской области. По предварительной информации, пострадавших нет.

Горбаха

Скриншот: Google Maps

По утверждению местных пабликов, ракета была обнаружена в поле в Ивановском районе Брестской области. Судя по опубликованным снимкам, это части ракеты от ЗРК С-300.

БелТА пишет, что рассматривают две основные версии происшествия: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, или ракету сбила белорусская ПВО.

Утром 29 декабря Россия совершила очередную массированную ракетную атаку на Украину. Украинские силы ПВО сбили 54 ракеты из 69 выпущенных.

Взрывы и работа ПВО были зафиксированы в Киеве, Харькове, Львове, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Полтавской и других областях.

Источник: Беларускі Гаюн, БелТА

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