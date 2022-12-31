Мы готовимся ко всем рискованным сценариям: Резников об угрозе нового вторжения РФ

Декабрь, 30 в 23:57

Украинские воины готовятся ко всем рискованным сценариям и агрессивным действиям, которые может совершить Россия. В частности, остается риск нового наступления РФ, которое может произойти ориентировочно не раньше февраля.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, РФ готовит новых солдат на территории своей страны и Беларуси, а также в городах Украины, которые находятся под оккупацией российских войск.

— Если, например, россияне примут решение идти в наступление, то по возможности подготовить свой контингент — это реалистично может быть не раньше февраля. Они, проведя первую волну частичной мобилизации, 150 тыс. сразу направили непосредственно в Украину, а еще 150 тыс. готовят в лагерях на разных территориях: и в России, и в Беларуси, и в частях тех оккупационных городов, из которых они пойдут в наступление, — отмечает министр.

Однако Резников отмечает, что направление, откуда армия РФ может осуществить новое наступление, зависит только от планов Кремля. Министр обороны уверяет, что воины ВСУ готовятся ко всем возможным рискованным сценариям.

Сейчас смотрят