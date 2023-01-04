Война против Украины ослабляет РФ, которая погружается в хаос — спецслужбы Польши

Январь, 03 в 22:18

Страна-агрессор Российская Федерация начинает все больше погружаться в хаос и ослабевает из-за начатой полномасштабной войны против Украины.

Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарин. По его словам, соответствующие признаки наблюдают польские спецслужбы.

Жарин отметил, что в Москве происходят массовые задержания, внутренние спецслужбы РФ осуществляют панические действия, происходят облавы на призывников, а в военных базах РФ регулярно что-то взрывается.

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— Последние данные говорят о том, что Россия погружается в хаос. Война против Украины ослабляет Россию. Это хорошие новости, — утверждает он.

В то же время на территории Российской Федерации нарастает экономический кризис, а РФ не способна обеспечить граждан даже элементарными услугами.