Если союзники будут действовать так же: Германия готова конфисковать российские активы

Январь, 03 в 21:07

Германия готова использовать замороженные российские активы, которые насчитывают миллиарды евро, и направить их на восстановление Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Условием для этого называют юридическое основание, а также тождественные действия союзников.

Отмечается, что правительство канцлера Олафа Шольца поддерживает требование Украины о выплате Россией военных репараций, но пока не заняло официальной позиции по конфискации активов у российского государства.

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Глава МИД Германии Анналена Бербок является давним сторонником более жесткой позиции по Кремлю и настаивает на аресте по крайней мере части замороженных активов. Об этом на условиях анонимности Bloomberg сообщили чиновники.

По данным издания, министр финансов Кристиан Линднер более осторожен. Он озабочен тем, что конфискация активов российского центрального банка может “создать опасный прецедент и ввести европейские страны и их союзников в юридическую трясину”.

ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд резервов российского центрального банка. ЕС также заблокировал около €19 млрд находящихся под санкциями активов российских бизнесменов, хотя эти оценки не окончательны. Активы находятся во взвешенном состоянии и не могут быть распределены.

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Отмечается, что вместо общей конфискации более выгодным путем с юридической точки зрения могла бы стать конфискация активов лиц, причастных к российским военным преступлениям. Однако на рассмотрение таких дел могут уйти годы.

Bloomberg пишет, что решение Берлина может дать новый импульс дискуссиям в Евросоюзе и оказывать давление на США, чтобы они конфисковали активы, в том числе резервы центрального банка РФ, замороженные в ответ на полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию о привлечении России к ответственности за ее действия и принуждении к выплате военных репараций Украине.