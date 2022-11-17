Поможет ли резолюция Генассамблеи ООН взыскать репарации с РФ: объяснение Минюста

Ноябрь, 17 в 16:20

Заместительница главы Минюста Ирина Мудрая объяснила в интервью Forbes, насколько резолюция Генассамблеи ООН важна с точки зрения репараций, которые Украина будет взимать с Российской Федерации за развязанную ею войну.

Мудрая подчеркнула, что в Украине сложилась уникальная ситуация с точки зрения международного права, ведь война и вызванные ею разрушения продолжаются.

– Эта резолюция – признание миром ответственности России за войну, начатую против Украины, и важный шаг к созданию будущего механизма компенсации. Без успешного голосования в Генассамблее ООН перейти ко второму шагу было бы невозможно. Сейчас мы видим, что международное сообщество готово к конкретным и активным действиям, – отметила замминистра.

По ее словам, механизм выплаты репараций будет утвержден международным договором, который Украина разработает вместе со странами, поддержавшими резолюцию.

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Это соглашение предусматривает два варианта: выплата Россией полных репараций добровольно или взыскание их со страны-агрессора без ее согласия.

Ирина Мудра добавила, что количество голосов в поддержку Украины превзошло ожидания Киева.

– Если сравнивать это голосование с голосованием за исключение России из Совета ООН по правам человека, то результаты даже лучше. Тогда решение поддержали 93 страны, а против высказались 24. Резолюция по компенсации ущерба за агрессию против Украины достаточно специфична и более конкретна, – сказала она.

Анализируя результаты голосования, заместительница министра подчеркнула, что среди стран, которые были против или воздержались, преимущественно представители Африки и Азии, у которых нет значительных российских актов в юрисдикциях.

– Исключение – Китай, где сосредоточено почти 17% всех находящихся за пределами страны золотовалютных резервов России, а это $80 млрд. Для нас важно, что резолюцию поддержали страны G7 (Германия, Франция, Япония, Великобритания, Италия, Канада и США). Именно в этих странах находится значительная часть замороженных российских активов, – резюмировала она.

Следующие шаги, по словам Мудрой, это создание международного реестра убытков и разработка международного договора, в котором будут детально прописаны все условия создания компенсационного механизма для выплаты компенсаций всем пострадавшим.