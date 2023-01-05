Путин был готов бомбить больницы и детские сады, он пытается передохнуть — Байден

Январь, 05 в 20:16

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прокомментировал заявления из Кремля о якобы объявлении так называемого режима “прекращения огня” с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

— Он (российский диктатор Владимир Путин, — Ред.) был готов бомбить больницы, детские сады и церкви… 25 декабря и на Новый год… Я думаю, что он пытается передохнуть, — утверждает глава Белого дома.

Недавно российский президент Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести на Рождество по юлианскому календарю “прекращение огня на всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине”.

В Офисе президента уже отреагировали на заявления из Москвы. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина, в отличие от РФ, не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население. Он призвал Путина оставить лицемерие себе.