Россия ищет краткосрочное перемирие, чтобы восстановить силы — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что просто окончание войны не будет гарантировать мир.
Об этом он заявил в своем выступлении перед участниками Halifax International Security Forum.
По словам Зеленского, Россия сейчас ищет краткосрочное перемирие, потому что ей нужна передышка для восстановления сил.
— Кто-то назвал бы и это окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию, — заметил президент.
Владимир Зеленский подчеркнул, что не может быть мира, если Украина для этого должна уступить свою землю или суверенитет.
– Аморальные компромиссы приведут к новой крови. Настоящий долговременный и честный мир может стать результатом только полного демонтажа всех элементов российской агрессии, — подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что у Украины есть формула мира — там 10 пунктов:
- радиационная и ядерная безопасность,
- продовольственная безопасность,
- энергетическая безопасность,
- освобождение всех пленных и депортированных,
- выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка,
- вывод российских войск и прекращение боевых действий,
- трибунал для виновных в агрессии и компенсация ущерба,
- противодействие экоциду,
- гарантии безопасности для Украины, чтобы не допустить эскалации,
- фиксация окончания войны.
Это вызовы, которые необходимо преодолеть для безопасности Украины, Европы и мира.
– Это единственный путь к настоящему миру, – решительно заявил президент.