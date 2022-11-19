Ноябрь, 19 в 11:43

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что просто окончание войны не будет гарантировать мир.

Об этом он заявил в своем выступлении перед участниками Halifax International Security Forum.

По словам Зеленского, Россия сейчас ищет краткосрочное перемирие, потому что ей нужна передышка для восстановления сил.

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— Кто-то назвал бы и это окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию, — заметил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что не может быть мира, если Украина для этого должна уступить свою землю или суверенитет.

– Аморальные компромиссы приведут к новой крови. Настоящий долговременный и честный мир может стать результатом только полного демонтажа всех элементов российской агрессии, — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что у Украины есть формула мира — там 10 пунктов:

радиационная и ядерная безопасность,

продовольственная безопасность,

энергетическая безопасность,

освобождение всех пленных и депортированных,

выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка,

вывод российских войск и прекращение боевых действий,

трибунал для виновных в агрессии и компенсация ущерба,

противодействие экоциду,

гарантии безопасности для Украины, чтобы не допустить эскалации,

фиксация окончания войны.

Это вызовы, которые необходимо преодолеть для безопасности Украины, Европы и мира.