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Факты / Україна / Политика

Россия ищет краткосрочное перемирие, чтобы восстановить силы — Зеленский

Марта Бондаренко, редактор ленты
Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что просто окончание войны не будет гарантировать мир.

Об этом он заявил в своем выступлении перед участниками Halifax International Security Forum.

По словам Зеленского, Россия сейчас ищет краткосрочное перемирие, потому что ей нужна передышка для восстановления сил.

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— Кто-то назвал бы и это окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию, — заметил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что не может быть мира, если Украина для этого должна уступить свою землю или суверенитет.

– Аморальные компромиссы приведут к новой крови. Настоящий долговременный и честный мир может стать результатом только полного демонтажа всех элементов российской агрессии, — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что у Украины есть формула мира — там 10 пунктов:

  • радиационная и ядерная безопасность,
  • продовольственная безопасность,
  • энергетическая безопасность,
  • освобождение всех пленных и депортированных,
  • выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка,
  • вывод российских войск и прекращение боевых действий,
  • трибунал для виновных в агрессии и компенсация ущерба,
  • противодействие экоциду,
  • гарантии безопасности для Украины, чтобы не допустить эскалации,
  • фиксация окончания войны.

Это вызовы, которые необходимо преодолеть для безопасности Украины, Европы и мира.

– Это единственный путь к настоящему миру, – решительно заявил президент.

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Источник: Офис президента
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