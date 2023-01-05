Если попросят обе стороны: генсек ООН готов быть посредником между Украиной и РФ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов выступать посредником в войне, которую развязала РФ против Украины, если об этом попросят обе стороны.
Об этом на брифинге 4 января заявил спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
— Мы говорили об этом с генеральным секретарем перед Новым годом, когда появились новости по этому поводу. Он сказал четко, что всегда готов выступать посредником, если этого хотят обе стороны. Это в определенном смысле он мог бы сказать о любом конфликте во всем мире, — подчеркнул он.
В то же время 19 декабря генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что не видит перспективы для мирных переговоров между Киевом и Москвой в ближайшее время.
Он выразил “большую надежду”, что мир в Украине наступит в 2023 году, не уточняя, на чем основывается его оценка.
Еще раньше Гутерриш сказал, что мир в Украине возможен только при условии восстановления ее территориальной целостности.
Источник: ООН