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Факты / Світ / Мировые новости

Если попросят обе стороны: генсек ООН готов быть посредником между Украиной и РФ

Валентина Летяк, редактор ленты
Антоніу Гутерреш
Фото: Depositphotos

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов выступать посредником в войне, которую развязала РФ против Украины, если об этом попросят обе стороны.

Об этом на брифинге 4 января заявил спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

— Мы говорили об этом с генеральным секретарем перед Новым годом, когда появились новости по этому поводу. Он сказал четко, что всегда готов выступать посредником, если этого хотят обе стороны. Это в определенном смысле он мог бы сказать о любом конфликте во всем мире, — подчеркнул он.

В то же время 19 декабря генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что не видит перспективы для мирных переговоров между Киевом и Москвой в ближайшее время.

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Он выразил “большую надежду”, что мир в Украине наступит в 2023 году, не уточняя, на чем основывается его оценка.

Еще раньше Гутерриш сказал, что мир в Украине возможен только при условии восстановления ее территориальной целостности.

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Источник: ООН

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