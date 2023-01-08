РФ может вынашивать планы о новом наступлении, но она беспомощна без артиллерии — эксперт

Январь, 07 в 22:19

Российская Федерация может вынашивать планы о новом наступлении на Украину, однако она совершенно беспомощна без артиллерии, с которой имеет серьезные проблемы.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

По его словам, РФ способна мобилизовать 500 тыс. солдат, чтобы компенсировать потери предыдущих 300 тыс. военных, однако страна-агрессор вряд ли сможет сформировать ударную группировку, способную вести наступление на двух направлениях.

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— У России отсутствует танковый потенциал начала 2022 года и его восстановить никак не удастся. Даже расконсервация техники не дает нужного результата из-за большого количества танков, требующих дополнительного ремонта после хранения, а это порой месяц и более затрат на одну боевую машину, — утверждает он.

Коваленко отмечает, что во время наступления и обороны российская армия беспомощна без артиллерии. Он обратил внимание, что сейчас войска РФ испытывают на себе острый дефицит боекомплектов.