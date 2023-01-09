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Иран способствует военным преступлениям в Украине: Салливан о поставках дронов РФ

Юля Захарченко, редактор ленты
Иран способствует военным преступлениям в Украине: Салливан о поставках дронов РФ

Иран может способствовать массовым военным преступлениям на территории Украины, предоставляя ударные дроны-камикадзе стране-агрессору Российской Федерации. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

— Оружие используется для убийства мирных жителей Украины и для того, чтобы попытаться погрузить города в холод и мрак. На наш взгляд, это ставит Иран в положение, когда страна потенциально может способствовать широкомасштабным военным преступлениям, — утверждает он.

Стоит отметить, что Соединенные Штаты Америки осуждают решение Ирана помогать России поставками беспилотников для ударов против Украины.

В частности, США ввели санкции против шести граждан Ирана, ответственных за разработку и производство дронов, которые использует РФ для атак.

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Источник: Sky News
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