Январь, 09 в 21:30

В британском правительстве ведутся дискуссии о передаче Украине танков FV4034 Challenger 2.

Соответствующую информацию 9 января обнародовал телеканал Sky News.

Телеканал ссылается на неназванные западные источники, утверждающие, что Лондон рассматривает возможность выделения ВСУ десяти танков Challenger 2. В то же время, вопрос окончательно еще не решен и дискуссия продолжается.

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Что известно о Challenger 2?

FV4034 Challenger 2 – основной боевой танк армии Соединенного Королевства. Компания Vickers Defence Systems разработала эту бронемашину в 1990-е годы.

С начала производства было выпущено около 450 единиц. Стоимость одной машины составляет 4,2 млн фунтов стерлингов (свыше €4,4 млн).

Танк Challenger 2 находится на вооружении Великобритании и Омана. Эта машина была использована в боевых действиях в Иране, Косово, Боснии и Герцеговине.

Основные характеристики Challenger 2

Танк вооружен 120-мм нарезной пушкой, отлитой из стали, полученной методом электрошлакового сплава. А также 7,62-мм цепной пушкой.

Пушка стабилизирована в двух плоскостях, приводы наведения полностью электрические. Дальность стрельбы HESH-снарядом составляет 8 км. Цикл прицеливания-поражения занимает 8 сек.

Вооружение:

Боекомплект пушки – 52 снаряда.

– 52 снаряда. Прицелы – комбинированный стабилизированный SAGEM со встроенным лазерным дальномером Barr & Stroud Nd-YAG, ночной тепловизорный TOGS-2, моноскопический телескопический NANOQUEST L30, перископический стабилизированный панорамный SFIM VS-580.

– комбинированный стабилизированный SAGEM со встроенным лазерным дальномером Barr & Stroud Nd-YAG, ночной тепловизорный TOGS-2, моноскопический телескопический NANOQUEST L30, перископический стабилизированный панорамный SFIM VS-580. Пулеметы – 1×7,62-мм L94A1, 1×7,62-мм L37A2.

Подготовленный и обученный экипаж может поразить до семи целей в минуту. В боекомплекте 120-мм пушки есть бронебойные оперенные подкалиберные снаряды и безосколочные фугасные, а также дымовые и обучающие выстрелы.

Мощность двигателя составляет 1200 лошадиных сил. На шоссе разгоняет скорость до 56 км/ч, по пересеченной местности – 40 км/ч. Вес Challenger 2 – 62-75 т.

Тип брони – противоснарядная комбинированная Дорчестер. В состав экипажа танка входят четыре человека.