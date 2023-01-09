Поддержка огнем во время наступления и обороны: эксперт о пользе БМП Bradley на фронте
Военная техника M2 Bradley, которую должны получить воины Вооруженных сил Украины от Министерства обороны США, выполняют как функцию бронированного прикрытия для пехоты и осуществляют огневую поддержку.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов. Он оценил огневые возможности боевых машин пехоты Bradley и объяснил, чем они могут быть полезными на фронте.
По его словам, с помощью БМП можно доставить пехоту на позиции, по которым наносят удары, прикрывая броней. M2 Bradley имеет мощное вооружение, в частности, 25-миллиметровую автоматическую пушку, две направляющие для пуска противотанковых управляемых ракет TOW и TOW-2.
— Это самый распространенный ПТУР. Им пользуются сирийские ополченцы в переносном варианте, сжигая российские танки Т-90, которыми они хотели похвастаться. Американский TOW жжет их, как свечи, — утверждает Жданов.
Военный эксперт обратил внимание, что преимущество БМП заключается в огневой поддержке во время наступления и обороны.
Он утверждает, что даже в окопе пушка и ПТУР становится серьезной помощью для пехоты, которая находится на первой линии обороны.