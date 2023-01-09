В Румынии хотят сделать бесплатный проезд для украинцев на пять дней

Январь, 09 в 1:08

Украинские беженцы смогут пользоваться бесплатным проездом железнодорожным и автомобильным транспортом в течение пяти календарных дней с момента въезда на территорию Румынии.

Об этом сообщают иностранные издания со ссылкой на неутвержденный проект решения Министерства транспорта, инфраструктуры и связи Румынии.

— Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие из Украины и въезжающие в Румынию, в 2023 году будут пользоваться бесплатным проездом железнодорожным и автомобильным транспортом только в течение пяти календарных дней с момента въезда на территорию страны, — говорится в сообщении.

По данным иностранных изданий, льгота будет касаться рейсов от границ с Украиной или Молдовой в местности внутри Румынии или пунктов пропуска с другими государствами.

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Источник: Digi24