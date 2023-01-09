Январь, 09 в 0:13

Освобождение временно оккупированного Россией Крымского полуострова является ключом к успеху и дальнейшей победе Украины. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе, генерал Бен Ходжес.

— Если Россия сохранит контроль над Крымом, то они всегда смогут делать то, что они делают сейчас. Освобождение Крыма является ключом к успеху Украины.

По его мнению, Кремль не доверяет ни одной стране за пределами Российской Федерации, о чем свидетельствует ряд факторов.

— Я думаю, все сразу поняли, что это был трюк президента Российской Федерации. Никто не воспринял его всерьез. Конечно, российские войска не прекращали огонь, хотя РФ и сказала, что сделает это в одностороннем порядке. Это отражение того, что Кремль просто не имеет доверия ни к кому за пределами России, — считает генерал.

Он убежден, что Украина стала сильнее и мощнее, а страна-агрессор РФ больше ничего не может сделать для усиления своих позиций.

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— Украина достигла необратимого импульса. Россия ничего не может сделать, чтобы вернуть это назад. У нее нет действительно хороших вариантов, кроме того, чтобы попытаться затягивать конфликт как можно дольше в надежде, что Запад потеряет желание поддерживать Украину.

Источник: Times Radio