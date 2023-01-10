Больше ЗРК Stinger и дронов: в Миноброны Латвии объяснили, что готовы дать Украине

Январь, 10 в 16:13

Латвия готова предложить Украине новую партию зенитно-ракетных комплексов Stinger на следующем заседании в формате Рамштайн, а также продолжить поставки беспилотников.

Об этом заявила глава Минобороны Латвии Инара Мурниеце, говоря о будущей военной помощи Киеву.

— Список военной поддержки Латвии уже в кармане. Фактически украинский фронт — это наша линия обороны, поэтому мы сейчас думаем, как присоединиться к большому потоку помощи Украине и поддержать ее, как ответить на запрос президента Владимира Зеленского, — подчеркнула она.

По ее словам, Латвия рассматривает возможность отправки оружия и обучения украинских солдат.

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Мурниеце также считает, что Латвии следует серьезно подумать об укреплении собственной системы ПВО.

Восьмая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится 20 января.

Источник: LSM.lv