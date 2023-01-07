Новая встреча в формате Рамштайн пройдет 20 января
Восьмая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн) состоится 20 января.
Об этом сообщило Министерство обороны Германии по итогам разговора главы ведомства Кристине Ламбрехт и главы Пентагона Ллойда Остина.
– В рамках подготовки к предстоящей встрече формата Рамштайн 20 января 2023 года основными темами обсуждения были текущая военная ситуация в Украине и координация дальнейшей военной помощи Украине, – говорится в сообщении.
В Минобороны Германии подчеркнули, что поддерживают Украину в ее “мужественной борьбе против жестокой и агрессивной войны России”.
— Вместе с нашими союзниками мы еще раз демонстрируем, что совместно поддерживаем Украину и действуем единым и тесно скоординированным фронтом. Вместе мы сильнее, – добавили в ведомстве.
Ранее заместитель председателя ОП Андрей Сибига сообщил, что на новом Рамштайне следует рассчитывать на конкретные шаги партнеров по максимальному усилению Украины.
Военный эксперт прогнозирует, что страны могут договориться о передаче Украине бронетехники и средств ПВО.
Источник: Минобороны Германии