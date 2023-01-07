Январь, 07 в 15:14

Восьмая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн) состоится 20 января.

Об этом сообщило Министерство обороны Германии по итогам разговора главы ведомства Кристине Ламбрехт и главы Пентагона Ллойда Остина.

– В рамках подготовки к предстоящей встрече формата Рамштайн 20 января 2023 года основными темами обсуждения были текущая военная ситуация в Украине и координация дальнейшей военной помощи Украине, – говорится в сообщении.

В Минобороны Германии подчеркнули, что поддерживают Украину в ее “мужественной борьбе против жестокой и агрессивной войны России”.

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— Вместе с нашими союзниками мы еще раз демонстрируем, что совместно поддерживаем Украину и действуем единым и тесно скоординированным фронтом. Вместе мы сильнее, – добавили в ведомстве.

Ранее заместитель председателя ОП Андрей Сибига сообщил, что на новом Рамштайне следует рассчитывать на конкретные шаги партнеров по максимальному усилению Украины.

Военный эксперт прогнозирует, что страны могут договориться о передаче Украине бронетехники и средств ПВО.

Источник: Минобороны Германии