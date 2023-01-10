Турция поддерживает украинскую формулу мира — Чавушоглу

Январь, 10 в 18:25

Турция поддерживает формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Южно-Африканскую Республику.

Он подчеркнул, что Анкара прилагает усилия для решения войны в Украине, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган изначально стремится достичь как прекращения огня, так и продолжительного мира.

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— Безусловно, наша цель – крепкий мир и взаимоприемлемое решение. Мы верим, что эта война окончится за столом переговоров. Чем быстрее это произойдет, тем лучше, – отметил он.

По его словам, уже заметны реальные результаты дипломатии, в том числе обмен пленными.

– Мы во взаимодействии с обеими сторонами. Но есть новейшие характеристики и реалии. Россия заявляет, что готова к переговорам сейчас. Зеленский предложил мирный план по десяти пунктам. Мы как Турция поддерживаем этот план и продолжаем нашу работу, — сказал министр на пресс-конференции.

Чавушоглу выразил уверенность, что война закончится за столом переговоров, и заявил, что Анкара прилагает интенсивные усилия для обеспечения мира.

В ноябре на саммите G20 президент Владимир Зеленский озвучил 10 условий, необходимых для прекращения войны в Украине.

Речь идет о выводе войск РФ, освобождении всех пленных и депортированных, радиационной и ядерной безопасности, продовольственной безопасности, энергетической безопасности и т.д.

Источник Anadolu