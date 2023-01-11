Украину необходимо обеспечить танками западного типа: Кулеба в разговоре со Столтенбергом

Январь, 11 в 18:25

Необходимо обеспечить Украину танками и вооружением западного типа для защиты мирных жителей и борьбы с полномасштабной российской агрессией.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В то же время они обсудили подготовку к саммиту в Вильнюсе (столице Литвы).

— Во время нашего разговора я поблагодарил Йенса Столтенберга за поддержку Украины в 2022 году и призвал продолжать в том же духе. Мы обсудили подготовку к саммиту в Вильнюсе. Я проинформировал о ситуации на передовой и подчеркнул важность обеспечения Украины танками западного типа, — отмечает глава МИД.

Столтенберг выразил солидарность с Кулебой в вопросе необходимости современного оборудования и военного вооружения для Украины.