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Украину необходимо обеспечить танками западного типа: Кулеба в разговоре со Столтенбергом

Юля Захарченко, редактор ленты
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Фото: Генштаб ВСУ

Необходимо обеспечить Украину танками и вооружением западного типа для защиты мирных жителей и борьбы с полномасштабной российской агрессией.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В то же время они обсудили подготовку к саммиту в Вильнюсе (столице Литвы).

— Во время нашего разговора я поблагодарил Йенса Столтенберга за поддержку Украины в 2022 году и призвал продолжать в том же духе. Мы обсудили подготовку к саммиту в Вильнюсе. Я проинформировал о ситуации на передовой и подчеркнул важность обеспечения Украины танками западного типа, — отмечает глава МИД.

Столтенберг выразил солидарность с Кулебой в вопросе необходимости современного оборудования и военного вооружения для Украины.

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