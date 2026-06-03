Парад 9 мая — с разрешения Зеленского: Рютте подшутил над Путиным
- Марк Рютте заявил, что Украина достигла таких успехов, что вопрос проведения российского парада 9 мая зависит от решения Владимира Зеленского.
- Генсек НАТО также отметил, что потери России составляют более 30 тыс. человек в месяц.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал украинские удары по территории России.
Он отметил, что Украина достигла таких результатов, что вопрос проведения российского парада 9 мая фактически зависит от решения Владимира Зеленского.
Рютте об ударах Украины по территории России
— Украина сейчас достигла таких успехов, что Путин может организовать парад 9 мая только на основании официального указа этого президента (Владимира Зеленского, — Ред.). Вы разрешили ему провести парад на два часа, а он закончил за 1 час 55 минут, — сказал Рютте во время брифинга с Зеленским 3 июня.
Генсек НАТО подчеркнул, что Украина все больше укрепляет свои позиции как на фронте, так и в контексте уничтожения части возможностей и потенциала России для продолжения войны.
Он также отметил, что в среду состоялось первое заседание Совета Украина–НАТО, которое, по его словам, стало «уже очень весомым сигналом о прочных отношениях между НАТО и Украиной».
Отдельно Рютте подчеркнул неизменность поддержки Украины со стороны Альянса.
— Безрассудство России не является чем-то новым. Но поскольку Украина продолжает твёрдо стоять, внедрять инновации и добиваться побед на поле боя, Россия все больше впадает в отчаяние. Потери России значительны — более 30 тыс. в месяц, — отметил Рютте.
Напомним, сегодня в Киев с визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Вместе с ним в украинскую столицу приехали представители всех 32 стран-членов Североатлантического альянса.