Позицию Германии по танкам Leopard не изменили планы Британии — Politico

Январь, 12 в 10:10

Спикер правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что намерения Лондона предоставить Украине танки Challenger 2 не изменили позицию Берлина, который до сих пор отвергал призывы передать Киеву немецкие танки Leopard 2, пишет издание Politico.

— Сейчас нет никаких изменений в ситуации из-за шага, который объявило британское правительство, — сказал он на брифинге в среду.

Он отметил, что ему неизвестно о каких-либо официальных запросах стран-партнеров относительно совместных поставок танков Leopard украинской армии.

Речь идет о том, что Польша накануне предложила предоставить танки Leopard немецкого производства через более широкий альянс европейских стран. Однако для этого Берлин должен дать согласие на реэкспорт этого оружия. Британское правительство также заявило, что хочет предоставить танки Украине.

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В то же время, как пишет издание со ссылкой на двух чиновников в немецком правительстве, позиция Шольца в значительной степени зависит от президента США Джо Байдена, с которым канцлер уже тесно координировал свои действия, когда на прошлой неделе выступил с совместным заявлением о поставках немецких и американских БМП.

— Однако британские планы, которые, как ожидается, будут официально объявлены на встрече на военной базе Рамштайн в Германии 20 января, вероятно, усилят давление на Шольца, поскольку Великобритания станет первой страной, которая будет поставлять украинским военным современные боевые танки западного производства, — отмечает автор публикации.

В правительстве Великобритании 11 января впервые подтвердили планы предоставить Украине танки Challenger 2.

В случае заключения соответствующего соглашения это будет первый случай, когда западная страна предоставит Украине современные тяжелые боевые танки.

В этот же день во Львове президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard в рамках международной коалиции.