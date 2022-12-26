Декабрь, 26 в 11:42

Беспилотные летательные аппараты КНДР вторглись в воздушное пространство Южной Кореи.

По данным южнокорейских военных, дроны были замечены во время пересечения границы двух стран — так называемой демаркационной линии.

После того, как их заметили, южнокорейское военное командование решило поднять боевые самолеты и ударные вертолеты. Авиация произвела предупредительные выстрелы.

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Но после вылета штурмовик КА-1 потерпел крушение и разбился. Пилоты остались живы — успели катапультироваться.

По утверждению южнокорейских военных, авиакатастрофа произошла из-за действий северного соседа.

Кроме того, военные решили пока прекратить работу аэропортов в городах Кимпхо и Инчхон.

Напомним, недавно Северная Корея испытала баллистические ракеты.