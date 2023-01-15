В Австрии чиновник незаконно отправил в Москву двух украинских подростков — СМИ

Январь, 15 в 20:43

Чиновника офиса омбудсмена в провинции Тироль (Австрии) отстранили от работы из-за того, что он без консультации с соответствующими органами Украины отправил в Москву двух украинских подростков 16 и 17 лет — якобы для воссоединения семьи, пишет Der Standard.

Дети находились в одном из детско-юношеских учреждений Австрии в рамках программы помощи Украине, а затем их самолетом переправили к матерям в столицу страны-агрессора.

Посольство Украины 12 января проинформировало власти Тироля о наличии свидетельств о вывозе с территории земли двух несовершеннолетних украинцев.

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— По имеющейся у нас информации, к событиям причастен сотрудник Европейского института омбудсмена, который также работает в офисе омбудсмена провинции Тироль. Мужчина вероятно действовал по просьбе своего российского коллеги-омбудсмена, — объяснил директор земельного управления Герберт Форстер.

По его словам, этот чиновник имел информацию, что матери парней уже находятся в России и желают воссоединить семьи. В то же время, добровольно ли сами родители находятся в РФ, пока неизвестно, как и то, согласились ли подростки на выезд в Москву.

Форестер подчеркнул, что действия омбудсмена были единоличными и не были согласованы с провинцией Тироль, поэтому его временно отстранили от работы на время служебного расследования.

Власти провинции Тироль сейчас находятся в тесном контакте с МИД, посольством и прокуратурой Украины и способствуют в проведении расследования.

Источник: Der Standard