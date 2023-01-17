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Усиление ПВО и поддержка энергосистемы: о чем говорили Зеленский и Штайнмайер

Юля Захарченко, редактор ленты
Усиление ПВО и поддержка энергосистемы: о чем говорили Зеленский и Штайнмайер
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-разговор с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

В контексте подготовки встречи министров обороны стран-партнеров в формате Рамштайн Зеленский рассказал ему о необходимости наращивания оборонной поддержки Украины для дальнейшего освобождения оккупированных территорий.

— Мы должны совместно приближать этот момент. И я думаю, что у нас есть все шансы в этом году получить долгожданный мир и победу здравого смысла над агрессией, — убежден президент Украины.

Зеленский отметил помощь Германии в усилении противовоздушной обороны нашей страны системой IRIS-T, которая очень хорошо показала себя в защите неба и спасении людей, а также решение о предоставлении Украине ЗРК Patriot и боевых машин пехоты Marder.

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