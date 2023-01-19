Предоставление Украине танков Leopard: немецкий Бундестаг провалил голосование

Январь, 19 в 19:58

Во время голосования в Бундестаге 19 января не хватило голосов для поддержки предложения оппозиционной фракции ХДС/ХСС о предоставлении Украине боевых танков Leopard.

По результатам дебатов все фракции, кроме консерваторов, согласились передать этот вопрос для дальнейшего обсуждения Комитету по иностранным делам.

В то же время консерваторы и три партии правящей коалиции поддерживают предоставление оружия Украине, против только депутаты от Альтернативы для Германии и левые.

Сейчас смотрят Заместитель председателя депутатской группы ХДС/ХСС Давид Вадефуль сообщил, что на складах есть около 200 боевых танков Leopard 1, которые могут быть поставлены в Украину немедленно, поэтому учитывая то, что Польша, Испания и Финляндия готовы предоставить танки Leopard 2, называет Германию тормозной колодкой среди союзников по НАТО. Группа ХДС/ХСС не менее шести раз выносила вопрос о предоставлении Украине тяжелого вооружения на обсуждение, однако каждый раз предложение отправлялось на доработку. Накануне канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия одобрит передачу Украине немецких танков Leopard, если США поставят Киеву танки Abrams. Читайте Белый дом отреагировал на требование Шольца относительно поставок танков Leopard Украине Министр обороны Алексей Резников надеется, что 20 января на встрече союзников на базе Рамштайн Германия примет решение о разблокировании официальным Берлином предоставления танков Leopard для ВСУ.

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