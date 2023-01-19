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США запускают программу, которая позволит американцам спонсировать беженцев — Блинкен

Валентина Чорна, редактор ленты
Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки запускают программу Welcome Corps, которая позволит американцам финансово спонсировать беженцев, которые спасаются от войны.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, назвав программу “самой смелой инновацией в расселении беженцев за четыре десятилетия”.

— Эта инициатива позволит американцам напрямую поддерживать беженцев и демонстрировать лучшее американское гостеприимство и щедрость, — сказал он.

Согласно программе, группы по меньшей мере из пяти человек, проживающих в США, получат возможность спонсировать беженцев, если они соберут $2 275 на каждого человека, пройдут проверку биографических данных и создадут план поддержки беженцев.

Спонсорские группы будут играть роль традиционных агентств по переселению в течение как минимум 90 дней после прибытия беженца.

Они помогут новоприбывшим получить жилье и другие основные потребности, в частности еду, медицинские услуги, образование и государственные льготы, на которые они имеют право.

Госдеп США надеется привлечь 10 тыс. частных спонсоров для переселения не менее 5 тыс. беженцев в течение первого года работы Welcome Corps.

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