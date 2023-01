США запускают программу, которая позволит американцам спонсировать беженцев — Блинкен

Соединенные Штаты Америки запускают программу Welcome Corps, которая позволит американцам финансово спонсировать беженцев, которые спасаются от войны.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, назвав программу “самой смелой инновацией в расселении беженцев за четыре десятилетия”.

The United States is launching the Welcome Corps, the boldest innovation in refugee resettlement in four decades. This initiative enables Americans to directly support refugees and show the best of American hospitality and generosity. #JoinTheWelcomeCorps pic.twitter.com/MFp3lO1fQN

Сейчас смотрят

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 19, 2023