Январь, 20 в 12:58

Полуостров Крым является украинской территорией, и Украина имеет право деоккупировать его любыми средствами и с помощью любого оружия.

Об этом сообщила во время брифинга заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на вопрос о возможности освобождения Крыма при помощи американского оружия.

Она напомнила о позиции США по Крыму: полуостров является частью Украины.

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– Крым является частью Украины. Мы давно придерживаемся этой позиции. Мы, безусловно, поддерживаем возвращение украинцами своей территории любыми возможными способами и любыми средствами – какое бы оружие они ни использовали, — подчеркнула Сингх.

Она добавила, что Вашингтон не диктует Киеву условия проведения военных операций, в том числе и относительно Крыма.

– Украинцы принимают решения о своих операциях и о том, когда их проводить… Если они решат провести операцию в Крыму, то в своих границах. Это суверенная часть их страны, незаконно захваченная Россией в 2014 году. Они имеют право забрать ее обратно, – отметила Сингх.

Она заверила, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Недавно американский генерал Бен Ходжес спрогнозировал, что Украина сможет вернуть Крым до конца августа 2023 года. Он объяснил, что без деоккупации полуострова Украина никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику.

Источник: Министерство обороны США