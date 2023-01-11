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Факты / Україна

Ходжес назвал срок освобождения Крыма от российской оккупации

Анастасия Гевко, редактор ленты
Генерал Бен Годжес
Фото: Getty Images

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес отметил, что Украина должна вернуть Крым, иначе она никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

– Украина никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Россия контролирует Крым. Поэтому важно, чтобы Украина освободила Крым, я ожидаю, что это будет сделано до конца августа… Да. Украина освободит Крым до конца августа, а потом скоро будет и остальное, – подчеркнул генерал-лейтенант США в отставке.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил в интервью руководителю информационной службы канала ICTV Елене Фроляк, что философия “не провоцировать Россию” не работает – россиянам нужно мгновенно давать сдачи.

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В качестве примера он упомянул, что это не сработало ни в 2008 году, во время нападения на Грузию, ни в 2014 году, при оккупации Крыма и при агрессии россиян на Донбассе.

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Источник: РБК-Украина
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