Январь, 11 в 12:38

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес отметил, что Украина должна вернуть Крым, иначе она никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

– Украина никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Россия контролирует Крым. Поэтому важно, чтобы Украина освободила Крым, я ожидаю, что это будет сделано до конца августа… Да. Украина освободит Крым до конца августа, а потом скоро будет и остальное, – подчеркнул генерал-лейтенант США в отставке.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил в интервью руководителю информационной службы канала ICTV Елене Фроляк, что философия “не провоцировать Россию” не работает – россиянам нужно мгновенно давать сдачи.

Сейчас смотрят

В качестве примера он упомянул, что это не сработало ни в 2008 году, во время нападения на Грузию, ни в 2014 году, при оккупации Крыма и при агрессии россиян на Донбассе.