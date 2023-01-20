Зверства России не должны остаться безнаказанными: Британия поддерживает гибридный трибунал

Январь, 20 в 16:45

Великобритания присоединилась к группе международных партнеров для привлечения к уголовной ответственности за полномасштабное вторжение России в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли.

— Зверства России не должны остаться безнаказанными, — говорится в заявлении Клеверли, говоря о гибели украинских солдат и гражданских лиц, а также о перемещении миллионов украинцев.

Участие Британии будет включать оценку возможности создания нового гибридного трибунала, который мог бы дополнить имеющиеся механизмы расследования военных преступлений, в частности, Международный уголовный суд и внутренний судебный процесс Украины.

Сейчас смотрят Накануне Европарламент поддержал резолюцию по созданию специального трибунала по расследованию преступления агрессии России против Украины. За это преступление отвечает высшее руководство страны. Решение было принято 472 голосами, против высказались 19, еще 33 парламентария воздержались. В конце ноября 2022 года Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом. А также призвала создать специальный международный трибунал.

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