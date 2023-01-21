Лукашенко водит за нос Путина: в ГУР объяснили, есть ли угроза нападения из Беларуси

Пока нет угрозы нового открытого нападения против Украины с территории Беларуси. Самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко водит за нос российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона Единые новости.

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— В интересах Путина и России максимально нагнетать тему Беларуси, но и Лукашенко уже не очень в это играет. Недавно мы видели, как он водил за нос Лаврова, рассказывал как любит Путина, а потом сказал, что не видит угрозы со стороны Украины. Не хочет предпринимать суицидальных действий, — убежден Юсов.

Юсов утверждает, что слухи о вторжении Беларуси — это лишь часть мощной психологической операции России, направленной на деморализацию украинского общества.

В разведке уверяют, что все знают о Лукашенко и диктаторском режиме в Беларуси, в частности, количество ударной группировки, готовность сил, вооружение и другую информацию, которая дает возможность делать выводы об отсутствии угрозы. Однако в случае изменения ситуации Украина готова благодаря отработке всех возможных сценариев.