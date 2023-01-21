Январь, 21 в 16:41

Украине не стоит зацикливаться на предоставлении боевых танков, в частности, Leopard 2, ведь они могут быть эффективны на поле боя только в сочетании с другими видами современного вооружения.

Об этом экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес рассказал в интервью изданию NV.

– Нет какой-то одной системы вооружения: будь то Leopard 2, или Patriot, или HIMARS, которая в этой войне станет ее “серебряной пулей”. Танки эффективны только тогда, когда они сопровождаются поддержкой боевых машин пехоты, таких как Bradley или Marder, и самоходной артиллерией. Это называется армейской группой, которая должна тренироваться вместе, – отметил генерал.

Он выразил уверенность, что украинское военное командование это понимает и планирует сформировать такую группировку войск, которая сможет прорвать линию обороны оккупантов и изолировать Крым от территории РФ. Однако для этого нужно время.

Сейчас смотрят Ходжес объяснил, что важную роль в организации успешного наступления на фронте играет не только современное оружие или погодные условия, но и прерывание логистических путей войск РФ. – Есть много факторов, но самым важным будет даже не погода и не количество предоставленного Западом оружия, а возможность Украины прервать и повредить российскую логистику на фронтах. Это ключевое и то, чем важно заниматься следующие три-четыре месяца. Логистика и штабы, – заявил генерал. Читайте Германия несет ответственность: страны Балтии призвали немедленно предоставить Leopard Украине Ходжес считает, что Украина сможет получить немецкие танки Leopard и, может быть, даже американские Abrams. В то же время он посоветовал “не зацикливаться” только на этом виде вооружения, поскольку успех на поле боя зависит от комплекса факторов. – Я бы слишком не зацикливался на танках, я бы фокусировался на преимуществах. Потому что важно все — логистика, квалификация, обучение. Украинцы с этим разберутся. Они самые быстрые из всех, кого я когда-либо видел, в освоении новых возможностей, — подчеркнул генерал. Он также выразил мнение, что техническое обслуживание западного оружия следует организовать именно в Украине, а не за границей. Речь идет о создании хабов по техническому обслуживанию оружия и военной техники на территории нашей страны. Это могло бы сократить сроки ремонта. Как известно, на встрече Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн-8) 20 января не удалось достичь консенсуса относительно предоставления Украине боевых танков Leopard 2. Ряд стран готовы предоставить их Украине, но для этого требуется экспортное разрешение Германии как страны-производителя. Однако есть и прорыв: хотя Германия не согласовала поставки Leopard, украинские военные уже смогут приступить к обучению на этих боевых танках. Читайте Есть территории, где роль танков третьеплановая, но они необходимы для полного освобождения Украины – эксперт

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