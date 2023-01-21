В Молдове предполагают, что могут объявить курс на НАТО для защиты от РФ

Январь, 21 в 16:40

Нейтральный статус Молдовы закреплен в Конституции этой страны, но полномасштабная вооруженная агрессия России против Украины подталкивает государство к более широкому альянсу.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, добавив, что допускает присоединение государства к Организации Североатлантического договора (НАТО) на фоне постоянной угрозы, которую несет соседняя Россия.

— Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя, можем ли мы это сделать сами, или нам следует быть частью большего альянса, — сказала она.

Президент Молдовы отметила, что подобные решения внутри страны должны приниматься исключительно демократическим путем.

Сейчас смотрят Санду раскритиковала противоречивые заявления Кремля, который через пропагандистские СМИ пытается убедить общество в том, что якобы разговоры о присоединении к НАТО или усилении собственной обороны оспаривают “мирные” настрои страны. Читайте Крым — решающая территория: Ходжес объяснил, что нужно для освобождения полуострова

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