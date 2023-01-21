Январь, 21 в 15:34

Временно оккупированный полуостров Крым является очень важной территорией для Украины. Его освобождение возможно уже к осени 2023 года при достаточной военной помощи от Запада.

Об этом бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес рассказал в интервью изданию NV.

По его словам, для освобождения Крыма нужны дальнобойные ракеты.

Сейчас смотрят – Крым – решающая территория для вас. Украина планирует освободить Крым. И я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета, при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности, — подчеркнул Ходжес. Генерал уточнил, что нашему государству нужно предоставить ракеты ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии около 300 км. — Я не понимаю, почему до сих пор эти поставки не сделали. Я надеюсь на это, это №1 в моем списке приоритетов, чтобы Украина получила ATACMS, — объяснил он. По словам Ходжеса, сейчас приоритетом для украинской армии должно быть разрушение так называемого сухопутного моста из оккупированного Крыма в РФ, который проходит через захваченные города Мариуполь и Мелитополь. Именно через этот “коридор” Россия перебрасывает вооружение и живую силу в Украину. Поэтому очень важно разорвать логистику оккупантов. — Украинские силы должны иметь возможность нанести удар по логистике, транспорту, железным дорогам, штабам вдоль этого сухопутного моста, будь то в Мелитополе, будь то в Мариуполе или где-то посередине между ними. И, возможно, спецподразделения, возможно партизаны, или кто-то еще нарушит эти цепочки настолько, что Крым станет изолированным. Это то, что должно быть приоритетом, – отметил Ходжес. На днях в Пентагоне заявили, что Украина имеет право деоккупировать Крым любыми средствами и с помощью любого оружия, поскольку это украинская территория. Читайте Белый дом начинает признавать, что Украине необходимо оружие для ударов по Крыму — NYT

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