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Факты / Україна

Крым — решающая территория: Ходжес объяснил, что нужно для освобождения полуострова

Юлия Соколова, редактор ленты
Крим
Фото: Факты ICTV

Временно оккупированный полуостров Крым является очень важной территорией для Украины. Его освобождение возможно уже к осени 2023 года при достаточной военной помощи от Запада.

Об этом бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес рассказал в интервью изданию NV.

По его словам, для освобождения Крыма нужны дальнобойные ракеты.

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Крым – решающая территория для вас. Украина планирует освободить Крым. И я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета, при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности, — подчеркнул Ходжес.

Генерал уточнил, что нашему государству нужно предоставить ракеты ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии около 300 км.

— Я не понимаю, почему до сих пор эти поставки не сделали. Я надеюсь на это, это №1 в моем списке приоритетов, чтобы Украина получила ATACMS, — объяснил он.

По словам Ходжеса, сейчас приоритетом для украинской армии должно быть разрушение так называемого сухопутного моста из оккупированного Крыма в РФ, который проходит через захваченные города Мариуполь и Мелитополь.

Именно через этот “коридор” Россия перебрасывает вооружение и живую силу в Украину. Поэтому очень важно разорвать логистику оккупантов.

— Украинские силы должны иметь возможность нанести удар по логистике, транспорту, железным дорогам, штабам вдоль этого сухопутного моста, будь то в Мелитополе, будь то в Мариуполе или где-то посередине между ними.

И, возможно, спецподразделения, возможно партизаны, или кто-то еще нарушит эти цепочки настолько, что Крым станет изолированным. Это то, что должно быть приоритетом, – отметил Ходжес.

На днях в Пентагоне заявили, что Украина имеет право деоккупировать Крым любыми средствами и с помощью любого оружия, поскольку это украинская территория.

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Источник: Новое время
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