Европа планирует предоставить Украине 80 Leopard, немецкие танки прибудут в марте

Январь, 25 в 14:52

Европейские страны намерены передать Украине 80 танков Leopard. В то же время немецкие танки поступят на вооружение ВСУ до конца марта.

По данным издания Spiegel, всего Европа планирует передать Украине два батальона современных танков. Согласно предварительным данным, в каждом из которых будет по 40 единиц. Еще один батальон из танков Abrams готовят США.

— Соответственно, немцы участвуют с ротой танков Leopard 2A6 в батальоне, в который, как говорят, финны, испанцы и голландцы также вносят танки этой модели. Поляки и норвежцы собирают второй батальон Leopard типа 2А4, — говорится в сообщении.

По информации иностранных изданий, третий батальон прибудет из США с примерно 30 основными боевыми танками M1 Abrams, хотя пока официальных подтверждений нет.

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