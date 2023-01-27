Начинают осваивать БМП Marder: первые украинские военные прибыли в Германию

Январь, 27 в 12:30

Група украинских военных приземлилась в Кельне 26 января. В ближайшее время они начнут осваивать немецкие боевые машины пехоты Marder. Берлин планирует передать Киеву около 40 таких БМП. В пакет военной помощи входит также обучение украинских экипажей, которое займет примерно восемь недель.

Кроме того, в Германии планируют научить украинских военных пользоваться американскими БМП Bradley и немецкими боевыми танками Leopard 2.

Германия 6 января официально подтвердила, что до конца марта передаст Украине первые 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Сейчас смотрят Тогда в Берлине заявили, что перед тем, как техника будет передана Киеву, необходимо обучить украинских военных обращению с ней, что может занять около восьми недель. Читайте Что известно о БМП Marder, которые Германия планирует передать Украине: характеристики и особенности

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