Польша готова предоставить Украине еще 60 модернизированных танков, кроме Leopard — Моравецкий

Январь, 27 в 10:28

Польша и в дальнейшем планирует показывать пример партнерам Украины, поэтому готова передать не только немецкие танки Leopard, но и 60 модернизированных танков, в частности 30 PT-91.

Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в интервью канадскому телеканалу CTV News.

Он напомнил, что именно Варшава первой отправила Киеву 250 танков еще полгода назад.

Сейчас смотрят — Сейчас мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков, из них 30 РТ-91. И кроме этих танков, 14 танков, танки Leopard 2, которые у нас есть, — подчеркнул лидер Польши. По его словам, современные танки очень важны для украинских войск, поскольку запасы России оцениваются от нескольких тысяч до 15 тыс. танков. — Если мы не хотим, чтобы Украина потерпела поражение, мы должны быть очень открытыми и смелыми в поддержке Киева, — добавил Моравецкий. По его мнению, именно эти аргументы были важными для канцлера Германии Олафа Шольца и других союзников в Западной Европе в решении вопроса с Leopard. Правительство Германии 25 января приняло решение предоставить ВСУ основные боевые танки Leopard 2. Польша направила Германии официальный запрос относительно танков Leopard 2 для Украины 24 января. Читайте Боевой Leopard для Украины: характеристики и особенности танка Источник: CTV News

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