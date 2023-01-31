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В Украину отправили первые 60 БМП Bradley — Министерство обороны США

Юля Захарченко, редактор ленты
M2 Bradley
Фото: Getty Images

В Украину отправили первую партию основных боевых машин пехоты Bradley в рамках соглашения о военной помощи США на $2,85 млрд.

Об этом сообщает Служба распространения визуальной информации Министерства обороны США. В сообщении говорится, что около 60 Bradley выехали с берегов Северного Чарльстона штата Южная Каролина еще 25 января.

По уточненным данным, Украина должна получить боевые машины пехоты M2 Bradley в версии M2A2 ODS.

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М2 Bradley — это американская гусеничная боевая машина пехоты, созданная компанией BAE Systems Land & Armaments. Она предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на фронте, ведения ими боя с машины и огневой поддержки во время и после спешивания.

Боевая машина вооружена 25-мм автоматической пушкой M242 Bushmaster, а снаряженный боекомплект составляет 300 снарядов. В арсенале Bradley — бронебойные подкалиберные и осколочно-фугасные боеприпасы.

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