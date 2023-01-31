Переговоры по танковой коалиции продолжаются, а Украине нужны решения — Зеленский

Январь, 30 в 22:27

Украине необходимо сформировать танковую коалицию, в которую войдут союзники и партнеры, а из-за огромного количества имеющихся вызовов времени на долгие размышления нет. Сейчас идут переговоры о ее формировании.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами по результатам переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Одессе.

— Нам нужны решения. Мы хотели бы привлечь как можно больше стран к танковой коалиции, чтобы иметь успехи на поле боя. Это действительно сложный вопрос, потому что иногда ситуация зависит не от одного решения, а от нескольких. Некоторые страны могут обеспечить подготовку, некоторые могут дать боеприпасы. Нам надо работать вместе, — объяснил глава государства.

Президент надеется, что Дания также примет положительные решения по поставкам танков Украине в ближайшем будущем. Премьер-министр Метте Фредериксен отметила, что Дания будет поддерживать Украину необходимым вооружением.

Сейчас смотрят — Танки — это то, что мы сегодня обсуждали. Мы недавно передали Украине артиллерийские системы. Но танки также нужны, — отметила Фредериксен. Читайте Британия передаст танки Challenger 2 поближе к Пасхе — Уоллес

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter