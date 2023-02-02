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Украина может пройти процесс вступления в ЕС быстрее, чем другие страны — Жовква

Юля Захарченко, редактор ленты
Украина может пройти процесс вступления в ЕС быстрее, чем другие страны — Жовква
Фото: Офис президента

Украина уже неоднократно положительно удивила весь мир, особенно в вопросах, которые касаются прогресса в евроинтеграции. Есть основания полагать, что Украина может пройти процесс вступления в Европейский Союз быстрее, чем другие страны.

Об этом в эфире информационного телемарафона Единые новости рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины и дипломат Игорь Жовква.

— Украина уже неоднократно удивила весь мир скоростью своей работы, заставляла другие государства, институты отвечать хотя бы наполовину быстрее. Я несколько раз уже приводил этот пример: через 115 дней после подачи заявки на членство мы получили статус кандидата. Почему? Потому что мы быстро сделали свою работу.

Например, он рассказал об опроснике, который удалось заполнить в течение одного месяца. По его словам, пока не начался этап переговоров, однако Украина может пройти процесс на пути к членству в ЕС значительно быстрее.

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— Опросник был заполнен за один месяц. Сегодня действительно оценена часть законодательства в этом опроснике, мы видели этот документ, он довольно положительный в отношении Украины. И это мы еще не начинали этап переговоров. Поэтому есть все основания говорить, что мы гораздо креативнее и быстрее пройдем процесс, который действительно в некоторых странах занимал десятилетия.

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