Полномасштабная война, которую Кремль развязал против Украины, является “давно задуманным планом” для захвата новых территорий и “силового расширения России”.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с гражданами в городе Марбург.

Он опроверг замечание одного из присутствующих, что расширение НАТО на восток якобы “спровоцировало” РФ на вторжение в Украину. Шольц напомнил, что НАТО – оборонный союз. Он отметил, что не стоит делать вид, что слова “расширение НАТО на восток” якобы являются неким аргументом в связи с российской агрессией против Украины.

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Олаф Шольц рассказал о своей встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве еще до полномасштабной войны. По словам канцлера ФРГ, он уверял хозяина Кремля, что вопрос вступления Украины в НАТО “еще 30, 40 лет не будет на повестке дня”.

– Я был в Москве, я был в Киеве перед началом войны и говорил с Зеленским. Я сказал ему: вступление в НАТО действительно сейчас не стоит в повестке дня. Когда я разговаривал с Путиным, я даже сказал: Этого не будет в повестке дня еще 30, 40 лет, – заявил Шольц.

Он добавил, что для Путина переговоры между Киевом и Брюсселем были лишь поводом к началу жестокой войны и реализации своих планов.

– Все это было поводом для давно задуманного плана силового расширения территории России, – подчеркнул Шольц.

Отвечая на вопрос, когда может завершиться полномасштабная агрессия РФ, он заявил, что Путин “должен понять, что он не выиграет эту войну”. Шольц добавил, что является сторонником дипломатии, однако пока Россия не выведет свои войска из Украины, оказание поддержки Киеву является правильным решением.

Канцлер также заверил, что Германия будет прилагать все усилия для избежания эскалации, которая могла бы спровоцировать войну между РФ и НАТО.

Недавно Олаф Шольц заверил, что Германия будет расширять масштабы военной помощи Украине.

25 января официальный Берлин согласовал поставку танков Leopard 2 в Украину, а также согласился на их реэкспорт.

Источник: FAZ